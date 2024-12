Comasco

SARONNO/SARONNESE – C’è aria di Natale a Saronno e nei dintorni: mercatini di Natale, spettacoli a tema, ma anche laboratori creativi dedicata all’Avvento.

Venerdì 6 dicembre

SARONNO – Alle 18, nella sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” in via Biffi 5, incontro focus condotto da Graziella Buzzi sul romando di Viola Ardone “Grande Meraviglia”. Info www.isolasaronno.it.

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, concerto del cantautore Edoardo Bennato. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com.

Sabato 7 dicembre

ROVELLO PORRO – Dalle 8, al Palasport di via Dante 109, l’associazione Polisportiva Rovello ’96 con il patrocinio del Comune organizza il Torneo di Natale M14”. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, torna il gruppo di lettura per bambini di 4-5 anni. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 15,allo Studio Danzarte di via San Francesco d’Assisi 15, “senza renne non c’è Natale” spettacolo teatrale per bambini organizzato dall’amministrazione comunale a cura del teatro della Zucca. Ingresso libero, informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre

LAZZATE – Tornano i “Mercatini di Natale nel borgo – 21°edizione” con canti, luci e colori per le vie del centro storico, adornate dalle tipiche casette di legno con strenne natalizie e regali. Dettagli e programma al sito www.lazzate.com.

SARONNO – Nello spazio di Auser in via San Giuseppe 107, viene allestito il “Mercatino Natalizio”. Orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Domenica 8 dicembre

ROVELLASCA – Dalle 9 alle 19, al centrale parco Burghé, Mercatino di Natale con prodotti tipici italiani, hobbisti e la casa di Babbo Natale. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Dalle 11 alle 20, nella cornice storica di villa Arconati, torna l’Avvento a Villa Arconati 2024 con laboratori creativi per bambini, cori di Natale, tour immersivo ai tesori del palazzo e molto altro. Informazioni al sito www.villaarconati-far.it.

SOLARO – Alle 14, in piazza Grandi al Villaggio Brollo, Natale nel Villaggio” promossa dalle associazioni locali con tanti giochi per bambini e merenda per tutti. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Dalle 17, in piazza Libertà, “Grande Concerto di Natale” con la Boom Swing Band e special guest Ronnie Jones. Al termine dell’evento accensione dell’abete di Natale, informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.