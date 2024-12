Città

SARONNO – Adesso è ufficiale. Le prossime elezioni amministrative a Saronno si terranno nella primavera 2026. La conferma arriva da una circolare emessa dal Ministero dell’Interno, che stabilisce che i comuni andati al voto durante il Covid, nel autunno 2020 e nel autunno 2021, torneranno alle urne rispettivamente nel 2026 e nel 2027.

Se sopravvivrà alla crisi di maggioranza ossia se troverà il tredicesimo voto per approvare il bilancio consolidato e poi avrà un maggioranza per il previsionale l’Amministrazione Airoldi potrà avere un mandato allungato. Questa situazione è frutto dell’anomalia creata dal rinvio delle elezioni del 2020, che si sono svolte a settembre invece che in primavera. Le elezioni del 2020 avrebbero infatti dovuto tenersi tra marzo e giugno, ma la pandemia ne causò lo spostamento. Per effetto di ciò, il mandato di Airoldi terminerà solo nella primavera 2026, permettendo di completare i cinque anni previsti dalla normativa.

La legge 182/1991 prevede che “le elezioni dei consigli comunali si svolgano in un turno annuale ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno, se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, oppure nello stesso periodo dell’anno successivo, se il mandato scade nel secondo semestre”. Poiché le elezioni del 2020 si sono svolte nel secondo semestre, le prossime si terranno nella finestra temporale 15 aprile – 15 giugno del 2026.

Stessa situazione anche per il comune di Origgio è interessato da questa proroga elettorale. Nel 2020 è stato eletto il sindaco Evasio Regnicoli, che potrebbe valutare la possibilità di candidarsi per un secondo mandato. L’attuale amministrazione origgese continuerà quindi a governare fino alla primavera del 2026, permettendo ai cittadini di tornare alle urne in contemporanea con Saronno e altri comuni nella stessa situazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti