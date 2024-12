Calcio

SARONNO – LEGNANO – La questura di Milano ha deciso di vietare la vendita ai residenti in provincia di Varese dei biglietti della partita di Eccellenza tra il Legnano e l’Fbc Saronno in programma domenica 8 dicembre alle 14,30. Insomma trasferta vietata a Legnano per i tifosi biancocelesti residenti in provincia di Varese che non potranno assistere al derby uno dei più sentiti dell’interno campionato e comprensorio. La decisione arriva a seguito della storica rivalità tra le due tifoserie, che in passato ha dato luogo a episodi di violenza.

Il provvedimento, adottato per motivi di sicurezza, mira proprio a prevenire tensioni e scontri che potrebbero verificarsi in occasione dell’incontro ma soprattutto prima e dopo nei dintorni dello stadio. Le tensioni verificatisi davanti allo stadio Mari nel 2016 e, ancora prima, nel 2015 sono ancora vivi nella memoria di molti tifosi.

