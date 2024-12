Uno dei token PolitiFi più discussi e attesi, FreeDum Fighters (DUM), si avvicina al suo lancio ufficiale. La prevendita del token è in dirittura d’arrivo, mancano infatti 24 ore al termine, e ha già raccolto oltre 700.000 dollari, dimostrando un interesse diffuso tra grandi investitori e piccoli trader.

FreeDum Fighters ha conquistato l’attenzione grazie al suo approccio innovativo e divertente, che offre una visione alternativa delle elezioni politiche statunitensi, e grazie a una tokenomics orientata alla comunità, possibilità di guadagni passivi e audit di sicurezza rigorosi. Questi elementi hanno attirato l’interesse dei cosiddetti “smart money traders”, alcuni dei quali definiscono DUM come il prossimo token in grado di registrare un incremento pari a 100 volte il valore iniziale.

Vai alla prevendita di FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un token unico nel panorama PolitiFi, che combina politica e intrattenimento. A differenza di molte altre meme coin a tema politico, che spesso risultano fortemente polarizzate, FreeDum Fighters non si schiera con un’unica fazione. Al contrario, simula un universo politico alternativo, altamente cibernetico, dove due partiti immaginari si affrontano in una lotta per il dominio.

Il progetto racconta la battaglia epica tra due partiti fittizi:

A differenza della politica reale, dove il partito di Trump ha preso il sopravvento nelle ultime elezioni, il LibDum Party non deve aspettare anni per cercare una rivincita: i voti degli holder di DUM possono ribaltare gli equilibri in qualsiasi momento.

Una delle caratteristiche più interessanti di FreeDum Fighters è che ogni partito ha il proprio staking pool con differenti tassi di rendimento. Gli investitori possono scegliere di mettere in staking i propri DUM token, guadagnando un reddito passivo mentre esprimono la loro preferenza politica.

Il 20% della fornitura totale di token DUM è stato riservato per i premi legati allo staking. Inoltre, gli utenti possono vincere airdrop segreti partecipando a eventi settimanali come i dibattiti organizzati sulla pagina X del progetto. A tale scopo, è stato destinato un ulteriore 10% della fornitura totale di token.

Gli sviluppatori hanno anche annunciato un concorso per creare meme PolitiFi, con 5 vincitori che riceveranno ciascuno 200$ in token DUM. Questo approccio innovativo e coinvolgente rafforza il senso di appartenenza alla comunità e incoraggia la creatività.

5 winners. 200 $USDT each 💸

With the presale coming to an end, we are running a meme contest via Gleam!

Make sure to follow the link to see all the rules 👇https://t.co/jX6DIfPZ0M pic.twitter.com/hgPsQTWwT2

— FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) November 22, 2024