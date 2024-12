Calcio

SARONNO – L’eventuale arrivo della nuova formazione under 23 dell’Inter che dalla prossima stagione disputerà il campionato di calcio di serie C è una notizia che sta infiammando il web: ne stanno parlando molti siti specialistici e legati alla “galassia” della tifoseria nerazzurra.

L’Inter è in cerca di una sede per la sua nuova squadra di serie C (un contesto nel quale entrerebbe dalla annata 2025-2026 “raggiungendo” così Milan, Juventus ed Atalanta): al momento pare che in ballottaggio vi siano due possibili location. Quella di Venegono Superiore, ovvero il Varesina stadium dove gioca la Varesina calcio (serie D) ed il “Colombo Gianetti” di Saronno, casa del Fbc Saronno.

Per la città di Saronno l’indotto sarebbe notevolissimo: considerando la visibilità sui media (tutte le gare di serie C vengono trasmesse in diretta su Sky) e l’andirivieni che si creerebbe coi tifosi, generalmente la presenza di una formazione di serie C genera – mediamente per le attività locali (alberghi, ristoranti ma pure negozi) – un indotto di diversi milioni di euro a stagione.

06122024

