Limbiate

LIMBIATE – A Limbiate il Natale si accende di tradizione e arte con l’inaugurazione di “Presepi in mostra”, un evento che celebra la bellezza e la spiritualità di questa festività attraverso l’esposizione di presepi artigianali.

Venerdì 6 dicembre, alle 17.30, Villa Mella in via Dante 38 aprirà le sue porte per accogliere cittadini e visitatori, dando il via ufficiale alla mostra. Un’occasione unica per ammirare opere che combinano creatività, tradizione e maestria artigianale, immergendosi nella magica atmosfera natalizia.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 24 dicembre, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un momento di riflessione e gioia, perfetto per grandi e piccini.

Non solo a Limbiate ma anche in tante altre località della zona è ormai iniziato il conto alla rovescia in vista delle festività natalizie.

(foto archivio)

06122024