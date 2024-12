Città

Arlecchino muto per spavento di Stivalaccio Teatro fa rivivere la commedia dell’arte con canti, trighi e raggiri e con un’energia ed una passione tale da fare dimenticare i libri polverosi o gli spettacoli arrangiati.

Ispirato a un canovaccio del ‘700 di Luigi Riccoboni, lo spettacolo di Marco Zoppello, anche regista e protagonista va in scena sul palco del Teatro Giuditta Pasta giovedì 12 dicembre alle ore 20.45.

In scena una compagnia di giovani artisti che da oltre un decennio si dedica, anima e cuore, al recupero sartoriale della Commedia dell’Arte grazie ad una ricerca costante volta a ricreare un “teatro d’arte per tutti”.

Affiatati e preparatissimi nella recitazione, nel canto,nella danza e perfino nel combattimento scenico, gli attori di Stivalaccio Teatro grazie a corpo, voce, utilizzo di strumenti musicali e maschere sanno conquistare il pubblico.

Uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, Il muto per spavento rappresenta un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù.

Questo Arlecchino, sicuramente originale per la scelta del canovaccio inedito e per la volontà di riportare alla ribalta dopo almeno 20 anni di silenzio la Commedia dell’Arte con il suo “repertorio” di strumenti del mestiere come la recitazione, il canto, la danza, il combattimento scenico, i lazzi e l’improvvisazione, testimonia la scelta di voler fare un “teatro d’arte per tutti”, come la vera e profonda vocazione di Stivalaccio Teatro.

Un teatro popolare, ma ricco di spunti, in cui la tradizione della Commedia dell’Arte viene smontata e rimontata con gli strumenti di interpretazione e di lettura del XXI secolo, uno spettacolo in cui gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano, celati dalle smorfie inamovibili delle maschere e dall’abilità degli interpreti. Un canovaccio moderno, per utilizzare le parole di Eugenio Allegri, a cui è dedicato questo debutto, che va “alla ricerca della propria origine, della propria storia, del proprio presente per ritrovare la ‘memoria attiva’ di un discorso sul teatro e, attraverso il teatro, di un discorso sulla società”. Una trama in cui gli intrecci si ingarbugliano sugli equivoci, ma lentamente si dipanano tra le gesta dei personaggi. E se queste esili vicende, ambientate in un mondo surreale e fantastico, echi dello splendore teatrale italiano di tempi lontani riescono ancora a strappare un sorriso, forse in quel preciso istante potrà rinascere la poesia del teatro, per troppo tempo silenziata e muta.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024| ore 20.45

ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO

soggetto originale e regia Marco Zoppello

con (in ordine alfabetico) interpreti / personaggi

Sara Allevi / Violetta

Marie Coutance / Flamminia

Matteo Cremon / Lelio

Anna De Franceschi / Stramonia Lanternani

Michele Mori / Mario Lanternani

Stefano Rota / Pantalone de’ Bisognosi, Bargello

Pierdomenico Simone / Trappola

Maria Luisa Zaltron / Silvia

Marco Zoppello / Arlecchino

produzione Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto / Teatro Stabile di Bolzano / Teatro Stabile di Verona con il sostegno della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e della Fondazione Teatro Civico di Schio