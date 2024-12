Cronaca

SARONNO – Una felpa e due pantaloni sono il bottino del furto avvenuto pochi giorni fa al negozio Decathlon di via Varese. L’episodio ha visto protagonista un 19enne tunisino, che ha tentato di sottrarre gli articoli sportivi rimuovendo le placche antitaccheggio e cercando di evitare il passaggio alle casse. E’ riuscito a superare le barriere antitaccheggio ma non è sfuggito al personale.

Il comportamento sospetto del giovane ha attirato l’attenzione del personale di vigilanza del negozio, che ha immediatamente allertato la polizia locale. Una pattuglia è intervenuta bloccando la fuga del ragazzo nella vicina via Milano. Gli agenti hanno proceduto con le verifiche, identificando il 19enne in regola con il permesso di soggiorno. A suo carico sono arrivate due denunce a piede libero una per furto aggravato ed una per resistenza a pubblico ufficiale. La merce recuperata addosso al giovane è stata restituita al legittimo proprietario.

(foto archivio)

