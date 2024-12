Città

SARONNO – È stata presentata, in occasione del recente appuntamento della rassegna letteraria a La Cecilia, la nuova Associazione culturale saronnese “21zero47 Ex Movere”, da parte del presidente Paolo Rosio.

L’associazione, che fin da inizio serata aveva catturato l’interesse del pubblico per il roll-up presente in sala, si pone come fine quello di promuovere sul territorio saronnese -collegamento evidente per il Cap di Saronno presente nel nome-iniziative culturali, formative, sportive, di beneficenza e di conoscenza e promozione territoriale. Suggestivo il rimando latino, Ex Movere (emozionare) che esprime il connubio con l’aspetto emozionale che si vuole le iniziative possano suscitare.

Il presidente ha invitato, poi, i presenti a inquadrare i 3 QR code (FB, IG, TikTok) in alto sul roll up per rimanere aggiornati sulle iniziative future. Sarà possibile tramite questi contatti anche chiedere informazioni e iscriversi all’ associazione.

