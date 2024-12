Città

SARONNO – Al cinema come a teatro: in occasione dell’apertura della nuova stagione artistica del teatro alla Scala di Milano, il cinema Silvio Pellico trasmetterà in diretta dal teatro la prima della celebre opera di Giuseppe Verdi “La forza del destino”.

Si tratta di un’opera drammaturgicamente complessa, nata nel 1862 a San Pietroburgo e approdata in versione definitiva alla Scala nel 1869 con la creazione della celebre Sinfonia, La forza del destino offre alcune delle più memorabili melodie verdiane, note ad appassionati e non.

Si tratta di un evento disponibile in data unica: lo spettacolo è visibile sabato 7 dicembre, alle 17.45. E’ possibile acquistare i propri biglietti online o nella biglietteria del cinema di via Silvio Pellico 4.

