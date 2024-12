Città

SARONNO – Natale fa anticipare il mercato settimanale di Saronno, mentre Capodanno lo cancella. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, quando alcune bancarelle erano presenti la mattina di Natale o dopo la notte di San Silvestro, quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di apportare alcune variazioni al calendario.

Il mercato settimanale di Saronno, solitamente in programma il mercoledì, subirà infatti due modifiche nel periodo natalizio. L’appuntamento previsto per mercoledì 25 dicembre sarà anticipato a domenica 22 dicembre, mantenendo le stesse modalità, orari e disposizioni. Per mercoledì 1° gennaio, invece, il mercato sarà annullato senza recuperi previsti. La decisione è stata presa per garantire un’organizzazione più fluida durante le festività e agevolare sia i cittadini sia gli operatori commerciali.

Con circa 200 banchi, il mercato settimanale di Saronno è un appuntamento molto frequentato, occupando l’intera area di piazza dei Mercanti. Negli ultimi mesi, gli ambulanti, con Confcommercialo Ascom Saronno, hanno sollecitato l’amministrazione comunale a un ripensamento per rilanciarlo, puntando a una maggiore varietà nell’offerta e a una migliore funzionalità delle disposizioni logistiche.

