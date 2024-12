Città

SARONNO – Ultima occasione del 2024 per dare nuova vita a piccoli oggetti e grandi ricordi grazie al “Repair café Saronno”. L’appuntamento è in programma sabato 7 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella sede de Il Tassello in via Don Luigi Monza 13a. Sarà possibile portare oggetti rotti o danneggiati per provare a ripararli insieme ai volontari, che metteranno a disposizione le loro competenze e le attrezzature necessarie.

Il “Repair café Saronno” è un’iniziativa che ha saputo distinguersi come un autentico successo cittadino. In questi primi mesi di attività ha coinvolto centinaia di persone, entusiaste dello spirito collaborativo e della disponibilità dimostrata dagli organizzatori e dai volontari. Dalla riparazione di piccoli elettrodomestici all’abbigliamento, passando per giocattoli e biciclette, l’obiettivo è sempre stato quello di promuovere il riutilizzo, contrastando lo spreco e valorizzando l’importanza della comunità.

L’invito è rivolto a tutti, sia a coloro che desiderano ridare vita a vecchi oggetti, sia a chi può contribuire mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti