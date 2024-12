Città

SARONNO – Un evento imperdibile per gli amanti del Natale e del grande cinema: il film cult “Una poltrona per due” torna sul grande schermo in una versione restaurata in 4K. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 dicembre alle 21, al cinema Silvio Pellico nell’omonima via. Un’occasione unica per rivivere una delle commedie più amate di sempre nella magia della sala cinematografica.

“Una poltrona per due”, con l’iconico duo Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, è ormai un appuntamento fisso delle festività natalizie. Questa proiezione speciale rappresenta una straordinaria opportunità per chi ha già amato il film e per chi, magari, non l’ha mai visto al cinema. Restaurato per esaltarne ogni dettaglio, il capolavoro diretto da John Landis promette di conquistare ancora una volta il pubblico, regalando risate e momenti indimenticabili.

Per gli appassionati dei film di Natale e dei classici intramontabili, questa serata non è soltanto una proiezione, ma un viaggio nel tempo, alla riscoperta di una pellicola che ha fatto la storia del cinema. La sala si trasformerà in un luogo di celebrazione per questo caposaldo della commedia americana, diventato un simbolo delle festività.

