GERENZANO – SARONNO – Come anticipato da ilSaronno apre, in tempo per lo shopping di Natale, Risparmio Casa il punto vendita della rete di 180 store in tutt’Italia che farà vivere di nuovo il padiglione giallo dei Grandi magazzini Bossi tra Saronno e Gerenzano.

Domani sabato 7 dicembre si apriranno per la prima volta, dalla chiusura di Grancasa per porte del punto vendita di via Del Malnino. A disposizione dei clienti uno spazio commerciale di 2500 metri quadrati. L’assortimento del negozio spazia dai prodotti per la pulizia della casa a quelli per la bellezza e l’igiene personale, passando per casalinghi, tessili, giocattoli, alimenti e accessori per animali domestici, oltre a una selezione di piccoli elettrodomestici.

I lavori di allestimento del nuovo punto vendita sono ormai conclusi ed hanno coinvolto il personale della precedente gestione Grancasa. Dopo la conclusione del periodo di cassa integrazione, alcuni dipendenti sono stati reimpiegati per la preparazione degli spazi e il lancio dell’attività. Non tutti i lavoratori della vecchia gestione sono rientrati: alcuni hanno trovato impiego altrove, altri sono andati in pensione.

Si tratta del 29° negozio in Lombardia, il 3° in provincia di Varese, dell’insegna nata a Roma nel 1987 dai fratelli Battistelli che oggi conta 182 punti vendita totali tra Italia, Svizzera e Malta.

In settimana Risparmio Casa ha aperto il proprio punto vendita a Tradate.

