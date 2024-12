Primo piano

SARONNO – Ancora disagi per i pendolari saronnesi che utilizzano la stazione di Saronno Sud. Ieri i lampioni della seconda uscita della stazione, che porta dallo scalo a via Grieg, erano spenti lasciando gran parte dell’area nelle tenebre. Un problema che visto i problemi di spaccio della zona, recentemente i carabinieri hanno smantellato una banda che spacciava cocaina, ha subito messo in allarme i pendolari.

“Anche se si tratta dell’uscita secondaria è molto usata anche per raggiungere il centro islamico – spiegano alcuni viaggiatori – senza contare i vantaggi per gli spacciatori che spesso utilizzano come base per gli scambi la piattaforma dell’eliporto”.

Del problema dell’illuminazione del parcheggio dello scalo aveva parlato anche il sindaco Augusto Airoldi nell’ambito degli interventi del piano sicurezza: “Sarebbe utile intervenire riaccendendo i lampioni anche perchè ormai è buio anche al mattino e per i pendolari che arrivano allo scalo dalla zona industriale non è semplice o tranquillizzante farlo nelle tenebre”.

(foto scattata ieri giovedì 5 dicembre da un lettore de ilSaronno)

