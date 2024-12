news

UBOLDO – Poste Italiane, in collaborazione col comune di Uboldo, curatore dell’evento, celebra il trentesimo anniversario del gonfalone, concesso con DPR del 25 ottobre 1994, con uno speciale annullo filatelico realizzato nel formato ovale orizzontale.

Per l’occasione sono state realizzate cartoline edite da Poste Italiane con tiratura di mille esemplari che riproducono una foto storica della Piazza San Giovanni Bosco, sede del palazzo comunale che saranno distribuite alla cittadinanza.

L’annullo filatelico sarà disponibile per la cittadinanza sabato 7 dicembre dalle 14 alle 19 alla postazione attivata in via Antonio Maria Ceriani a Uboldo in occasione dell’accensione dell’albero di Natale.

Alle 14:30 all’interno del Parco comunale G. Falcone – P. Borsellino è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza del sindaco Luigi Clerici, del vicesindaco Laura Radrizzani, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Poste Italiane.

Alla postazione di Poste Italiane sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori e prodotti di pregio del collezionismo storico postale.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Saronno in via Varese, 130 per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

