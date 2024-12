Città

SARONNO – Un fine settimana ricco di eventi natalizi aspetta grandi e piccini nel saronnese. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, il territorio si trasformerà in un tripudio di luci, sapori e tradizioni, con proposte che spaziano dalla gastronomia ai mercatini, fino a spettacoli e iniziative per tutta la famiglia.

Domenica 8 dicembre, le iniziative natalizie avranno il proprio clou con un ricco programma che coinvolge diverse località. A Lazzate, i mercatini del Borgo saranno animati da profumi e sapori della tradizione: il risotto e la trippa, preparati al momento, conquisteranno il palato di tutti, mentre le melodie natalizie faranno da cornice a un’atmosfera magica. A Caronno Pertusella, il Villaggio di Babbo Natale sarà un punto di riferimento per le famiglie, con la Fabbrica dei Regali e le immancabili frittelle, vera delizia per grandi e piccini. A Cogliate, Babbo Natale arriverà sulla slitta per raccogliere le letterine e animare il Villaggio di Natale, offrendo giochi e proposte divertenti per i più piccoli. Per chi cerca un’esperienza conviviale, il Villaggio di Natale a Rovellasca propone vin brulé, cioccolata calda e una pentolaccia natalizia piena di sorprese. A Tradate, il Natale si veste di sport con la Babbo Natale Running, una corsa solidale che coinvolgerà adulti e bambini in un evento all’insegna della condivisione e della gioia delle feste.

Sabato 7 dicembre, il Natale prende vita con il “Polar Express” di Vedano Olona, un’esperienza unica che accompagnerà i visitatori tra mercatini ricchi di idee regalo e sapori irresistibili come caldarroste e cioccolata calda. A Limbiate, Villa Mella ospita la suggestiva mostra di presepi, dove arte e tradizione si fondono in un percorso capace di incantare grandi e piccini. Per chi ama la cultura, a Rovello Porro il teatro propone lo spettacolo “Ritorno al Natale,” un viaggio emozionante attraverso i valori autentici delle festività.

Saronno si prepara a vivere un weekend natalizio all’insegna della magia e della tradizione. Piazza Libertà, da sempre fulcro della città, torna a splendere con la riapertura al pubblico e il maestoso albero di Natale, pronto a incantare con le sue luci scintillanti e a diventare il simbolo delle festività saronnesi. Domenica 8 dicembre, l’atmosfera si arricchirà ulteriormente con l’inaugurazione del presepe contadino alla chiesetta di Sant’Antonio. Questa storica rappresentazione, molto amata dai cittadini, ripropone scene di vita semplice e genuina, celebrando il Natale attraverso il fascino della tradizione popolare. Saronno diventa così il cuore pulsante di un Natale che unisce comunità, cultura e il calore della festa.

Questo weekend offre un viaggio tra mercatini ricchi di idee, sapori della tradizione e momenti di intrattenimento che sapranno regalare a tutti lo spirito autentico del Natale. Scegliere un evento sarà difficile: ogni proposta promette emozioni e ricordi indimenticabili!

