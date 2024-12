Sport

CASTELLANZA – Sull’onda del buon periodo di forma che ha portato a due vittorie consecutive, scende di nuovo in campo stasera l’AZ Pneumatica Robur Saronno, palla a due alle 17 al PalaBorsani di Castellanza contro la Virtus Imola per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Gli avversari dei biancoazzurri si presentano alla sfida con sei successi stagionali in campionato. Vaulet e Masciarelli i migliori marcatori, sostenuti dall’atleticità dei lunghi Anaekwe e Kadjividi. Un roster profondo e con diversi giocatori importanti che in questa prima fase di stagione sono stati in grado di impensierire squadre di alto livello.

Partita che si preannuncia avvincente, la Robur tenterà assolutamente di dare continuità alle prestazioni ma soprattutto ai risultati recenti.

Dopo Fiorenzuola e Crema, staremo a vedere se Saronno riuscirá a battere Imola e completare un filotto positivo che sarebbe importantissimo per la squadra di coach Gambaro.

