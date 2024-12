Città

CASTELLANZA – Con due vittorie consecutive alle spalle, l’AZ Pneumatica Robur Saronno torna in campo questa sera al PalaBorsani di Castellanza. La sfida contro la Virtus Imola, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, inizierà alle 17.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Gli avversari dei biancoazzurri arrivano con sei successi stagionali e un roster competitivo. Tra i giocatori da tenere d’occhio, Vaulet e Masciarelli sono i principali terminali offensivi, mentre i lunghi Anaekwe e Kadjividi assicurano fisicità sotto canestro. Una squadra capace di mettere in difficoltà anche formazioni di alta classifica.

La Robur, allenata da coach Gambaro, cercherà di proseguire il buon momento di forma e consolidare i risultati positivi ottenuti contro Fiorenzuola e Crema. Una vittoria contro Imola darebbe slancio e fiducia per il prosieguo della stagione.

La partita sarà trasmessa in diretta, un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi saronnesi pronti a sostenere la squadra verso un possibile tris di successi.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti