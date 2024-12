Calcio

CARONNO PERTUSELLA – In vista del nuovo anno e del Natale, la Caronnese si fa un regalo in anticipo. Davide Romeo, trequartista, esterno alto o centrocampista offensivo classe 2002, è pronto a scendere in campo con i colori rossoblù.

Davide arriva dal Base 96 Seveso, con cui ha giocato l’ultima stagione e mezza. E adesso, dopo il corteggiamento di diverse formazioni, ha scelto Caronno Pertusella per proseguire la sua carriera.

“Sono cresciuto nelle giovanili di Novara e Milan – ci ha raccontato – e lì ho avuto modo di conoscere Mattia Paloschi, uno dei giocatori che mi ha convinto ulteriormente ad accettare la proposta della Caronnese. Ci tengo a ringraziare Mister Michele Ferri e il direttore Emiliano Nitti per l’occasione che mi stanno dando e l’interesse dimostrato nei miei confronti”.

“Il primo approccio con Caronno è stato eccellente: ho capito sin da subito che questo è un gruppo forte e unito, dentro e fuori dal campo. La sfida di campionato tra Base e Caronnese mi ha regalato l’immagine di una squadra ben costruita e con dei valori alti. Non vedo l’ora di essere a disposizione del mister”, prosegue il giocatore. Che conclude ricordano come “nelle ultime stagioni, tra Seveso e Saronno, ho giocato tanto come esterno alto a sinistra per rientrare sul mio piede forte, il destro ma posso giocare anche come trequartista alle spalle della prima punta. Posso quindi ricoprire diversi ruoli e sono sicuro che anche per questo motivo potrò essere utile al gruppo”.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Rhodense e Mariano 30, Pavia e Caronnese 29, Ardor Lazzate 28, Fbc Saronno 24, Vergiatese 19, Meda 17, Ispra, Casteggio, Lentatese e Sedriano 15, Cinisello 14, Sestese 12, Robbio Libertas 8, Legnano 7, Base 96 Seveso 6.

07122024