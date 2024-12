Calcio

SARONNO – Domenica l’atteso derby del campionato di calcio di Eccellenza fra Fbc Saronno e Legnano: si gioca al “Mari” della città del Carroccio, alle 14.30. Incontro che, guardando alle rispettive posizioni di classifica, potrebbe apparire quasi “scontato” per i saronnesi che inseguono i playoff ma l’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari invita i suoi a non sottovalutare l’avversario perchè “i lilla sono nelle ultime settimane molto cambiati, con molti inserimenti anche di qualità, e quindi l’attuale posizione di fondo graduatoria non rispecchia i reali valori della squadra legnanese”.

E’ un derby molto sentito, al quale non potranno però essere presenti parte dei tifosi del Fbc Saronno; per quelli residenti in provincia di Varese è infatti in vigore il divieto si trasferta, per via dell’accesa rivalità fra gli opposti gruppi ultras che in passato era sfociata anche in momenti di forte tensione.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Rhodense e Mariano 30, Pavia e Caronnese 29, Ardor Lazzate 28, Fbc Saronno 24, Vergiatese 19, Meda 17, Ispra, Casteggio, Lentatese e Sedriano 15, Cinisello 14, Sestese 12, Robbio Libertas 8, Legnano 7, Base 96 Seveso 6.

