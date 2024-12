Calcio

BOLZANO – Arrivato un mese fa a Bolzano per risollevare i locali del Sudtirol (serie B), il saronnese Marco Zaffaroni è stato sabato esonerato dal club altoatesino. Per Zaffaroni tanta sfortuna ed un calendario impossibile, contro alcune delle migliori del torneo: il bilancio è stato di quattro sconfitte in quattro partite, ultima ieri sera 2-1 contro la Juve Stabia.

Questo il comunicato ufficiale del Sudtirol.

Fc Südtirol comunica di aver sollevato Marco Zaffaroni dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra con effetto immediato. Contestualmente, la società si separa anche dal vice allenatore Alessandro Gazzi e dal collaboratore tecnico Nicolò Cherubin.

L’Fc Südtirol ringrazia il mister, il suo vice e il collaboratore tecnico per l’impegno e la dedizione profusi, augurando loro le migliori fortune professionali.

Riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra sono in corso valutazioni, al cui termine sarà ufficializzata la nomina.

(foto archivio: l’allenatore saronnese Marco Zaffaroni, da giocatore è sceso in campo anche per il Fbc Saronno)

