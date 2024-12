Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto informa tutti i cittadini che è stato aggiornato il Piano di emergenza esterna (Pee) relativo allo stabilimento a rischio di incidente rilevante (Rir) Bracco Imaging Spa, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Il documento è stato elaborato con il supporto di un gruppo di lavoro tecnico istituito e coordinato dalla Prefettura, al quale hanno partecipato:

i rappresentanti del Comune di Ceriano Laghetto;

i rappresentanti dello stabilimento Bracco Imaging Spa;

i referenti di Regione Lombardia e Provincia;

il comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

l’Ats Brianza;

l’Arpa Lombardia.

Il Piano si compone di una parte generale, valida per tutti gli stabilimenti Rir, che fornisce indicazioni sulle istituzioni competenti in materia di protezione civile e sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incidente rilevante; e di una parte speciale, costituita da schede informative di dettaglio elaborate con il contributo del Comune e di Bracco Imaging Spa.

Ai fini dell’adozione formale del Piano, è prevista la consultazione della popolazione. Il documento è perciò reso disponibile per la consultazione all’Albo Pretorio del Comune di Ceriano Laghetto. Tutti i portatori di interesse sono chiamati a esaminarlo e formulare osservazioni entro 35 giorni dall’avvenuta pubblicazione delle informazioni, inviando eventuali contributi o suggerimenti via mail semplice all’indirizzo [email protected] laghetto.mb.it o via PEC all’indirizzo comune.ceriano-laghetto@ legalmail.it.