Città

SARONNO – L’amarezza e la rabbia per l’impossibilità di seguire un derby atteso ma anche una chiosa che fa notare come il provvedimento non sarebbe di per sè efficace per evitare la presenza degli ultras allo stadio Mari per il match tra Fbc Saronno e Legnano.

Sono i contenuti della nota del Fronte Ribelle, storico gruppo di ultra dell’Fbc Saronno, che condanna la scelta della questura di Milano di vietare la trasferta nella vicina Legnano per la partita di Eccellenza di domenica pomeriggio.

Ecco il testo integrale

Apprendiamo, a poco più di un giorno dalla partita, che, per l’ennesima volta, la trasferta di domenica 8 dicembre a Legnano sarà interdetta ai residenti in provincia di Varese.

Nelle ultime tre occasioni in cui abbiamo avuto la squadra lilla nello stesso girone abbiamo collezionato ben due divieti di entrata e una trasferta con obbligo di biglietto nominale.

A chi non piacerebbe poter non affrontare i problemi che quotidianamente ci troviamo a dover fronteggiare al lavoro o a scuola? Purtroppo, però, nessuno di noi può permettersi di evitare di cercare di risolverli. Pare che questa logica non valga per gli organi preposti a gestire l’ordine pubblico in occasione di eventi sportivi.

Vietare e non affrontare il problema (se davvero possiamo parlare di problema) sembra ormai la soluzione che vada per la maggiore. Non “sbattersi” per gestire poco più di 100 persone (si, perché stiamo parlando di questi numeri sommando i due gruppi!) sembra la linea più facile da adottare.

Inventando fra l’altro ordinanze che lasciano anche un po’ il tempo che trovano, senza nemmeno sapere che, essendo la nostra città al confine con ben tre province, un discreto numero di tifosi saronnesi non è nemmeno residente in provincia di Varese e che al contrario ci sono tifosi lilla lì residenti.

Prendiamo pertanto atto di questa decisione (e cos’altro potremmo fare?) e continuiamo il nostro cammino a testa alta, andando avanti a lottare con i mezzi che abbiamo contro tutte le logiche malate di questo calcio e di quanto gli ruota intorno.

Ferocemente,

Fronte Ribelle Saronno 1993

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti