SARONNO – Ecco le notizie più lette di ieri su ilSaronno, che hanno catturato l’attenzione dei lettori tra aggiornamenti locali e novità natalizie.

Il calendario delle festività natalizie incide sul tradizionale mercato settimanale di Saronno: il 23 dicembre si anticipa, mentre quello del 30 dicembre viene cancellato.

Dai mercatini natalizi al Polar Express, dai presepi alla pentolaccia: una guida completa a tutti gli appuntamenti per immergersi nell’atmosfera natalizia nei comuni intorno a Saronno.

Giovane ladro fermato alla Decathlon di Saronno

Un 19enne è stato fermato dopo aver rubato una felpa e due paia di pantaloni al negozio Decathlon. L’intervento della sicurezza ha impedito la fuga del giovane.

Tecnologia green al depuratore di Caronno Pertusella

Innovazione italiana al servizio dell’ambiente: il depuratore di Caronno Pertusella adotta nuove tecnologie avanzate, economiche e sostenibili.

Iniziano i lavori per la Casa della Salute di Origgio, con l’inaugurazione prevista per la primavera del prossimo anno. Un nuovo servizio per la comunità locale.

