Cronaca

LIMBIATE – Tre autopompe, un carro soccorso, un’autoscala e due autobotti. Sono i mezzi che sono stati necessari questa sera, sabato 7 dicembre, per spegnere l’incendio scoppioto in un’ambitazione privata in via Cesare Battisti.

L’incendio è scoppiato alle 18,20 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme sul tetto di una casa. La mobilitazione è stata immediata e massiccia con diverse squadre del comando provinciale di Monza e Brianza. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla tarda serata.

Sul posto anche un mezzo del pronto soccorso sanitario Areu anche se al momento non risultano intossicati o feriti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti