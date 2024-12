XRP (XRP) è attualmente una delle criptovalute più discusse.

Il popolare token per i pagamenti sta registrando un rally, superando i vecchi record e portando la sua capitalizzazione di mercato a nuovi massimi.

Ma XRP non è l’unico a volare alto; anche il nuovo arrivato Best Wallet (BEST) sta attirando l’attenzione, avendo superato i $2 milioni nella sua ICO.

Il prezzo di XRP esplode mentre il token supera Ethereum nel volume di scambi giornaliero

XRP è in fiamme, e ha catturato l’attenzione dei trader di tutto il mondo.

Ha toccato un massimo di $2,90, il livello più alto da gennaio 2018, prima di subire una leggera pausa.

Nonostante questo piccolo calo, la capitalizzazione di mercato di XRP è salita a un record di $143 milioni.

Ciò lo porta a superare Tether e Solana, diventando la terza criptovaluta più grande a livello globale.

Ma l’entusiasmo non finisce qui.

Il volume di scambi di XRP è alle stelle, superando Ethereum e conquistando il terzo posto a livello mondiale.

È evidente che gli investitori sono interessati ad accaparrarsi qualche token XRP.

Anche i mercati dei derivati mostrano un atteggiamento rialzista, con un open interest di $2,9 miliardi e un rapporto long-short pari a 1,82.

Tuttavia, i trader più esperti restano cauti.

Nonostante l’entusiasmo generale per XRP, alcuni ritengono che il prezzo potrebbe dover rallentare temporaneamente prima di continuare a salire.

Tuttavia, con fondamentali così solidi e un forte supporto di mercato, molti credono che il rally del token sia tutt’altro che finito.

Alcuni fattori chiave hanno creato le condizioni ideali per il rally del prezzo di XRP.

La notizia delle dimissioni del presidente della SEC, Gary Gensler, previste per gennaio, ha sicuramente alimentato questo entusiasmo rialzista.

Gli investitori sperano in regolamentazioni più rilassate in futuro, e questo ha aumentato l’interesse.

Anche la prossima stablecoin di Ripple, RLUSD, sta generando un grande fermento.

Si vocifera che il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York possa approvarla già questa settimana.

🔥 LATEST: NY regulators may approve Ripple’s $RLUSD stablecoin by Dec. 4, per Fox Business. pic.twitter.com/GboGYm4Ws2

E non è tutto.

I grandi investitori stanno facendo mosse significative su XRP, specialmente nelle borse statunitensi.

Su Coinbase, la coppia di trading XRP/USD è stata estremamente attiva, rappresentando oltre il 20% del volume di scambi della piattaforma.

Anche Kraken ha registrato un’azione simile, mentre su Binance la coppia XRP/USDT guida con il 12% del volume.

Tutti questi fattori hanno contribuito all’esplosione del prezzo di XRP negli ultimi giorni.

XRP potrebbe essere al centro dell’attenzione del mercato, ma un altro progetto cripto sta guadagnando terreno dietro le quinte.

Best Wallet si sta facendo un nome, raggiungendo oggi il traguardo dei $2 milioni raccolti nella sua ICO.

Dall’apertura al pubblico, Best Wallet ha già eguagliato $1 milione raccolto durante la vendita privata, e il trend è in continua crescita.

Attualmente, gli investitori possono acquistare i token BEST a $0,0229 ciascuno, utilizzando criptovalute o una carta bancaria.

🔥 Over $2M Raised in the $BEST Presale! 🔥

This is a huge milestone for the Best Wallet family – and we’re just getting started! 🚀

With stage 17 ending soon, now is the time to join the presale and secure your spot!

Download now 📲 https://t.co/oDRZYzT4WJ pic.twitter.com/Ot2uGQknJ5

— Best Wallet (@BestWalletHQ) December 3, 2024