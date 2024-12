ilSaronnese

BOLLATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Villa Arconati relativo al programma natalizio.

Ci avviciniamo a Natale e villa Arconati si immerge nell’atmosfera gioiosa di questi giorni ricchi d’incanto per grandi e piccini. Mentre il nostro Giardino si addormenta e diventa ancora più affascinate, cullato dai toni caldi dell’autunno e ricamato dal gelo dell’inverno in arrivo, la villa si veste a festa per vivere al meglio l’atmosfera unica che precede il Natale: luci, decorazioni, alberi di Natale, attività per grandi e piccini, e delizie per il palato renderanno la nostra Villa una grande “casa” calda e accogliente per i nostri visitatori.

L’8 dicembre sarà la nostra ultima domenica d’avvento, in attesa della nostra Festa di Natale che si terrà sabato 14 e domenica 15 dicembre. Questa domenica le attività proposte sono pensate in particolare per le famiglie, perché questo è il momento più “magico” dell’anno e non c’è modo migliore che passarlo tutti insieme.

Le attività di domenica 8 dicembre

Visita guidata per le famiglie, “Un viaggio nel tempo. Alla scoperta del palazzo di Villa Arconati”: una visita molto speciale alle sontuose stanze del palazzo, in particolare al primo piano, il piano nobile. Un viaggio alla scoperta della storia della nostra Villa “incantata” attraverso immagini e suoni che riportano al tempo degli Arconati, gli antichi proprietari della Villa. Scopriremo gli usi e costumi del passato e le storie nascoste nelle pitture murarie tramite attività-gioco che stimoleranno la curiosità e l’attenzione ai dettagli. Grandi e piccini saranno chiamati a cimentarsi in attività ludo-didattiche, in un viaggio nel tempo che li porterà a scoprire tutti i segreti e le storie che Villa Arconati ci racconta. Orari visita: 11.15 e 15.00, bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati da almeno un adulto. Ingresso gratuito per i bambini, accompagnatori 16 euro (comprende: ingresso alla Villa euro 11 + visita guidata euro 5) Prenotazione on-line.

Pagamento in loco (si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’attività).

Laboratori creativi per bambini, “L’albero degli auguri”: il Natale è ormai alle porte, siamo immersi nello spirito natalizio che porta con sé amore e allegria. I bambini realizzeranno un biglietto a forma di albero che nasconderà al suo interno un “tesoro”: un messaggio d’auguri per Natale. Ognuno potrà esprimere il suo augurio e personalizzare il suo albero come preferisce con diversi materiali, facendosi trasportare dalla magia del Natale. Laboratorio gratuito dedicato ai bambini fino a 10 anni. Il bambino deve essere accompagnato, anche durante lo svolgimento dell’attività. L’attività è disponibile fino ad esaurimento materiale, pertanto è consigliata la prenotazione al link. Accompagnatori (adulti e ragazzi da 11 a 17 anni): ingresso a pagamento, il biglietto d’ingresso alla Villa è acquistabile in loco o on-line sul sito www.villaarconati-far.it. Orario: dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 (attività disponibile continuativamente in questi orari.

Concerto di Natale: alle 16.30 nella sala museo il coro Montessori Cavalieri e l’associazione Florete Flores si esibiranno in un concerto di canti tradizionali natalizi. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.

Attività in collaborazione con quarta dimensione audio

Time machine con canto di Natale 3D, con estratti dall’audiolibro immersivo tradizionale: la macchina del tempo offre 6 postazioni per viaggiare nella Londra Vittoriana di Scrooge attraverso l’audio immersivo, portando gli ascoltatori al centro delle scene narrate da

Dickens. È disponibile gratuitamente il primo capitolo dell’audiolibro immersivo per gli ospiti della villa.

Tesori di villa Arconati, tour audio immersivo: un tour in audio immersivo in compagnia di Galeazzo Arconati e Leonardo da Vinci che

permette di scoprire alcune sale di Villa Arconati in un modo nuovo e stimolante. I due personaggi accompagnano gli ascoltatori in un viaggio nel tempo, attraversando diverse epoche, per scoprire i tesori che la contraddistinguono, come ad esempio la biblioteca perduta ed il codice Atlantico di Leonardo. Sono disponibili 3 tour da 10 persone per ogni data, negli orari: 12, 14, 15 (durata del tour: 50 minuti circa). Il progetto è realizzato in collaborazione con fondazione Augusto Rancilio.

L’elfo geniale: un racconto natalizio in audio immersivo per bambini (in cuffia), con illustrazioni da colorare. Il Natale di molti bambini è in pericolo, un problema al villaggio di Babbo Natale non consente ai regali di essere pronti per la notte della Vigilia. Ma un elfo ha un’idea tecnologica per salvare la situazione. La favola completa è disponibile in free download per il pubblico della Villa.

Workshop speakeraggio e doppiaggio: in una delle sale è allestito uno studio di registrazione in cui è possibile provare l’esperienza del doppiaggio e dello speakeraggio. Seguito da doppiatori professionisti e direttori di doppiaggio di Qda e affiancato da personale tecnico in regia, il pubblico può prestare la propria voce in un video sull’avvento in Villa, contribuendo a realizzare un augurio collettivo, che sarà pubblicato sui canali social di Qda e Villa Arconati ogni settimana, fino alla fine del periodo natalizio.

V-Book: in collaborazione con Bookelot, è possibile provare “Canto di Natale 3D”; ed “Il Piccolo Principe” nel metaverso con speciali visori, sonorizzato da Qda in audio immersivo. Un modo nuovo di vivere i libri, grazie ad ambientazioni evocative, porta il pubblico in un mondo immersivo e letterario.

Quarta dimensione audio è una casa editrice digitale ed uno studio di produzione di Bollate, specializzata in prodotti audio ed in audio immersivo. I valori che la caratterizzano sono accessibilità e inclusione: ogni produzione è infatti studiata secondo i più ampi parametri di accessibilità, per offrire al pubblico un’esperienza nuova, incredibile e di facile approccio. Crediamo profondamente che ogni persona debba poter accedere agli stessi contenuti, utilizzando gli stessi strumenti.

Mostra di solidarietà, casa dos Curumins – Cores du Brazil: Natale è anche solidarietà, e chi più dei bambini merita di poter vivere il “sogno” del Natale? Dopo aver accolto il concerto della Banda dos Curumins nel 2022, la fondazione Augusto Rancilio prosegue nella condivisione dei progetti di Casa dos Curumins, presentando l’esposizione “Cores du Brasil” con le opere realizzate da giovani artisti della comunità della Pedreira, un quartiere periferico di San Paolo del Brasile. Un’ arte che esprime riscatto e speranza. Casa dos Curumins coltiva la cultura e i valori umani, considera l'arte come una fonte di ispirazione e di sviluppo globale della persona. Attraverso il potere educativo e terapeutico dell’arte, le attività dell’atelier Pipilu di Casa dos Curumins contribuiscono allo sviluppo

individuale e alla trasformazione sociale, offrendo ai giovani la possibilità di esprimere la propria soggettività e creatività interiore.

La mostra è allestita nella Galleria dell’Ala delle Signore al piano nobile di villa Arconati, ingresso compreso nel biglietto d’ingresso a Villa Arconati.

Il lunch dell’avvento dalle 12 alle 15: la Sala Rossa, che tradizionalmente accoglie i visitatori per il lunch ogni domenica, sarà vestita a festa e regalerà un’atmosfera calda e accogliente, proponendo inoltre un menù a buffet con piatti tipici di queste giornate di festa. Per poter pranzare nella magica atmosfera dell’Avvento in Villa è consigliata la prenotazione (whatsapp al 393.6638140).

Dolci, caramelle e leccornie di Natale al caffè Goldoni: anche il nostro Caffè Goldoni offre una accogliente sala da tè dove gustare una deliziosa merenda dell’Avvento con tè e caffè, cioccolata, fette di torta, biscotti e naturalmente i tipici dolci di questi giorni che precedono il Natale.

I tuoi regali di Natale al bookshop Far: il bookshop Far offre ai visitatori una selezione di prodotti artigianali realizzati in esclusiva per

Villa Arconati: grazie ad una attenta selezione, vengono proposti ai Visitatori oggetti realizzati a mano grazie alla collaborazione di Fondazione Augusto Rancilio con realtà artigianali e sociali del territorio che creano prodotti unici ed esclusivi per Villa Arconati. Potrete trovare decorazioni natalizie, candele profumate, oggettistica realizzata partendo dai pregiati decori della Villa, gioielli

realizzati con i motivi ornamentali della Villa, i volumi editi sui “Tesori del palazzo” e i “Tesori del Giardino”, il libro sulle “Ville di Delizia” di Marc’Antonio Dal Re con le incisioni settecentesche sulla villa, per regali di Natale esclusivi e dallo spirito solidale.

Visita alla Villa Arconati con ingresso con visita guidata al palazzo e giardino: la visita guidata in circa 90 minuti vi porterà alla scoperta dei tesori del Palazzo e del Giardino monumentale, uno dei pochissimi esempi di giardino all’italiana e alla francese che ancora oggi si conservano in tutta la Lombardia. In caso di maltempo, la visita verrà effettuata interamente nel palazzo, con l’accesso ad alcune sale non incluse nel tradizionale percorso di visita. Un modo unico per conoscere la storia e le storie più personali e intime di Villa Arconati. Orari: 11.30 e 14.30. Intero 16 euro, ridotto 13 euro. I posti sono limitati, è possibile prenotare online.

Ingresso con visita autonoma: consente l’accesso al Giardino monumentale, con i suoi 7 teatri, 40 statue classiche e fontane, giochi d’acqua, un labirinto e tanto altro ancora. Inoltre, consente l’accesso a tutto il piano terra e il Piano Nobile della Villa con tutte le attività in corso. Ingresso con visita autonoma: dalle 11 alle 17 (ultimo accesso 16). Intero 11 euro, ridotto 8 euro. Acquistabile in loco oppure on-line.