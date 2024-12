Città

SARONNO – Un video con immagini realizzate con un drone per invitare i cittadini a partecipare all’inaugurazione della nuova piazza Libertà, prevista per domani, domenica 8 dicembre. La clip, diffusa dall’amministrazione comunale sulla pagina Facebook, mostra la piazza rinnovata e pronta ad accogliere saronnesi e visitatori in uno dei luoghi simbolo della città.

I lavori di riqualificazione, iniziati a febbraio, si sono concentrati sulla messa in sicurezza della pavimentazione e sulla creazione di una serie di servizi per gli eventi. Tanti e diversi gli interventi da quelli nel sottosuolo per creare l’illuminazione di sicurezza, la videosorveglianza, i dispostivi sonori per annunci in caso di emergenza e nuovi punti per l’alimentazione elettrica “in modo da garantire l’uso della piazza con il palco in due punti”.

Fulcro dell’intervento la riqualificazione della pavimentazione che ha mantenuto il disegno e i colori precedenti (realizzato negli anni Novanta con l’amministrazione del sindaco Tettamanzi). Sono stati sostituiti i sassi “che facevano inciampare le signore” e il marmo bianco troppo scivoloso in caso di pioggia. Il cantiere è stato portato avanti per settori in modo da evitare di bloccare l’intera piazza. Nel corso della riqualificazione è stata rinnovata la zona dei pennoni e eliminata la fontana. Il corso dell’operazione è stato di 700 mila euro.

L’inaugurazione si terrà domani a partire dalle 16, con il taglio del nastro. A seguire, è prevista l’accensione delle luci di Natale, un momento atteso che segnerà ufficialmente l’inizio delle festività natalizie in città.

