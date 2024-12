Città

SARONNO – Una maxi pozza d’acqua e i pannelli zuppi. E’ quello che hanno trovato gli addetti del Paladozio oggi pomeriggio sabato 7 dicembre. Nel corso del pomeriggio si è verificato un secondo crollo sempre nella zona dell’ingresso del piano terra.

Al Paladozio sono recentemente conclusi i lavori per gli spogliatoi del volley che però atleti e società non hanno ancora iniziato ad usare dopo due anni di stop per i diversi cantieri ed interventi che si sono susseguiti. Facile quindi capire l’amarezza e la preoccupazione degli operatori dell’atletica e del volley che si sono accorti dell’accaduto.

E’ stato ovviamente avvisata la reperibilità del Comune, dall’ufficio sport e ai lavori pubblici che hanno fatto realizzare un sopralluogo nel pomeriggio per capire l’accaduto. L’ipotesi è quella di una perdita dall’impianto di riscaldamento ma ovviamente è necessario attendere i risultati dei primi rilievi per valutare accaduto, danni e tempi e ripristino.

