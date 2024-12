SARONNO – Una raccolta fondi e una messa per “riparare” al furto avvenuto due settimane fa al santuario della Beata Vergine dei Miracoli. In attesa della sottoscrizione pubblica ufficiale, è stato reso noto dove effettuare un versamento per aiutare l’edificio di culto saronnese a riprendersi dall’effrazione che tanta amarezza ha provocato tra i fedeli.

Due settimane fa nella notte tra martedì e mercoledì, i ladri sono entrati nel Santuario sottraendo le corone della Beata Vergine e del Gesù Bambino che tiene in braccio e alcuni calici. Un furto che ha profondamente ferito la comunità saronnese e quella dei fedeli del comprensorio, non solo per il valore materiale degli oggetti, ma soprattutto per il loro valore simbolico e affettivo. Da quasi un secolo, quelle corone rappresentano un segno regale di devozione e fede per i fedeli.

In una lettera indirizzata alla comunità, il prevosto, monsignor Giuseppe Marinoni, ha espresso tutto il dolore per l’accaduto, sottolineando l’importanza di una “riparazione” sia spirituale che concreta. “Il furto tocca doppiamente qualcosa di sacro, perché sacro è il luogo dove è avvenuto… Sono stati feriti gli affetti più cari: Cristo, la Beata Vergine, la Comunità,” ha scritto il prevosto, invitando tutti a partecipare alla messa riparatrice.

Questo momento di preghiera e vicinanza si svolgerà domani, domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. La celebrazione sarà alle 18 nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Durante la funzione, la comunità si riunirà per un atto pubblico di riparazione e solidarietà.

Coloro che desiderano offrire un contributo per il ripristino delle corone possono effettuare una donazione al seguente conto corrente:

IBAN: IT04M0303250520010000000197

Banca: CREDEM di Saronno

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti