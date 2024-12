Città

SARONNO – Con una nota il commissario cittadino di Forza Italia Maria Assunta Miglino lascia la guida degli azzurri di Saronno. Un fulmine a ciel sereno visto l’impegno e la dedizione con cui l’ex assessore si è dedicata negli ultimi anni all’attività politica in città portando Saronno anche a molti eventi di Fi a livello regionale e nazionale.

Miglino spiega che le dimissioni sono irrevocabili e che sono dettate da motivi personali anche se ammette che le ultime vicende politiche abbiano influito.

Ecco il testo integrale con il bilancio dell’attività tracciato da Miglino e tanti ringraziamenti. La nota si conclude con l’ormai ex commissario che parla di un ritiro momentaneo dalla vita politica attiva “ma resto una tesserata Forza Italia”

Nel ringraziare il coordinatore provinciale Simone Longhini, il vice coordinatore regionale Giuseppe Taldone e la responsabile regionale AD Rosa Tagliani che hanno convintamente sostenuto la mia nomina a commissario cittadino su proposta del consigliere Agostino De Marco tre anni fa, vi comunico, come già fatto al coordinatore provinciale, le mie dimissioni irrevocabili, per motivi personali, da tale ruolo. Le vicende politiche che si sono susseguite nelle ultime settimane, hanno avvalorato la mia decisione.

Ringrazio i provinciali e i regionali per la stima che mai è mancata nei miei confronti e per il loro sostegno in ogni decisione intrapresa.

Ringrazio chi mi è stato e mi è vicino, chi ha condiviso con me questo cammino intenso e ricco di soddisfazioni. Ringrazio le segreterie del centrodestra, Lega e FdI, con le quali in questi anni ho sempre avuto un ottimo rapporto.

In questi anni tanto è stato l’impegno profuso e grande la collaborazione espressa fattivamente in un compatto gruppo di lavoro. I risultati ottenuti non sono tardati ad arrivare e nell’ultima tornata elettorale abbiamo raddoppiato i voti in città. Abbiamo anche più che decuplicato gli iscritti nello scorso anno. In questa ultima tornata il tesseramento ha riguardato anche molti nuovi iscritti che ringrazio ancora per la stima riposta nel nostro partito che conferma la bontà del lavoro svolto e l’attrattività di Forza Italia nel panorama politico.

Auguro a tutti voi il meglio e al prossimo delegato cittadino che traghetterà il partito al congresso, un proficuo lavoro foriero ancora di ottimi risultati.

Pur rimanendo tesserata in Forza Italia, abbandono per il momento la politica attiva e vi ringrazio ancora per l’affetto e la stima che sempre mi avete dimostrato.

