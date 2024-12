Città

SARONNO – L’intervento ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi lo ritiene efficace per risolvere le problematiche legate alla gestione dei grandi eventi in città, chi ne apprezza il rispetto dell’aspetto originale e chi, invece, lo considera un investimento privo di coraggio e visione, insomma non necessario.

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione della nuova piazza Libertà, ilSaronno ha deciso di offrire ai cittadini l’opportunità di esprimersi sul risultato finale dopo mesi di polemiche e apprezzamenti.

Sono stati attivati tre strumenti per raccogliere le opinioni dei saronnesi: un sondaggio sui canali Telegram Breaking news e all news de ilSaronno, uno su Whatsapp e uno sulla pagina Instagram. Si tratta di sondaggi sui social che interrogano i partecipanti senza alcun metodo scientifico o campione rappresentativo. L’obiettivo è semplicemente quello di permettere ai saronnesi di dire la loro, magari motivando il proprio punto di vista nei commenti.

Vi diamo anche un po’ di elementi per esprimervi dalla presentazione dell’intervento da 700 mila euro al video diffuso oggi dall’Amministrazione sulla piazza finita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti