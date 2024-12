Città

SARONNO – La sicurezza di Saronno torna al centro dell’attenzione dopo i gravi fatti di cronaca che hanno scosso la comunità. Venerdì 6 dicembre si è tenuta in Prefettura a Varese una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’incontro, convocato per discutere della situazione cittadina, è stato confermato che è in fase di definizione l’arrivo di un presidio fisso della Polizia ferroviaria alla stazione di piazza Cadorna.

La richiesta, avanzata oltre un anno fa dal sindaco Augusto Airoldi con il sostegno del Prefetto Salvatore Pasquariello, sembra finalmente concretizzarsi. Sono infatti in corso le procedure necessarie per rendere operativa la presenza stabile degli agenti della Polfer. I segnali sono chiari: nei giorni scorsi, l’ex edicola della stazione è stata attrezzata con strumenti di lavoro e predisposta per ospitare temporaneamente il nuovo presidio.

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda l’intervento dell’esercito. La proposta di inserire Saronno nel progetto “Strade Sicure” non ha trovato riscontro positivo. La mancanza di risorse disponibili, in gran parte destinate alla sorveglianza dell’aeroporto di Malpensa, impedisce al momento l’impiego dei militari nelle aree più delicate della città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti