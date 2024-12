Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino del gruppo Forza Italia Solaro circa il licenziamento della direttrice delle farmacie comunali di Multiservizi.

In questo periodo, Solaro si trova al centro di un vero e proprio caos mediatico, con polemiche legate a questioni legali, istituzionali e politiche che ruotano attorno all’attuale Amministrazione.

È sconcertante osservare che la sindaca utilizzi il consiglio comunale per leggere post pubblicati sui social media, reiterando minacce già avanzate da un assessore nei confronti di cittadini che, basandosi su fatti concreti, esprimono dissenso verso una politica che sembra discriminare tra cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Nel frattempo, la stessa amministrazione riceve denunce formali dalla Cgil, (un sindacato che, ironicamente, rappresenta una forza politica affine alla maggioranza al governo del paese) riguardo il licenziamento della direttrice delle farmacie comunali. Contemporaneamente, si cerca di dimostrare solidarietà ai lavoratori di Electrolux, che stanno affrontando una crisi drammatica tra tagli e licenziamenti.

Tutto questo solleva domande fondamentali:

Perché il confronto con i cittadini si riduce a minacce e denunce, invece di un dialogo costruttivo per affrontare i problemi reali?

Come si può giustificare il tempo speso per replicare ai dissensi pubblici, mentre problemi più urgenti continuano a crescere?

Che significato ha il voto di astensione del consigliere Beretta su una mozione di maggioranza?

I cittadini di Solaro meritano risposte trasparenti e azioni che vadano oltre le tensioni interne all’Amministrazione. L’assenza di mediazione e collaborazione, unita al continuo rimando di responsabilità, non fa altro che aumentare il malcontento e minare la fiducia nell’istituzione.

Chiediamo che l’Amministrazione comunale rilasci un comunicato ufficiale, chiaro e completo, per spiegare le scelte e i comportamenti adottati in questo periodo, giustificandone come questi siano in linea con gli impegni presi verso i cittadini che l’hanno votata.

I problemi di Solaro non possono essere risolti con polemiche e divisioni. È necessario agire con trasparenza, responsabilità e rispetto per il ruolo istituzionale che la Sindaca e il Consiglio Comunale rappresentano.