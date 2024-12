Varesotto

VARESE – Dalle 21.30 di sabato sera i vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Gavirate in via Amendola per l’incendio di un tetto. In posto con squadre da Varese con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala mentre dalla sede di Ispra è stata inviata un’autopompa.

L’intervento è proseguito nel corso della nottata e solo al termine delle opere dei pompieri sarà possibile compiere una stima dei danni, che comunque si profilano consistenti, e sarà possibile avviare gli accertamenti del caso per chiarire le cause di quel che è accaduto.

Non si segnalano feriti o persone intossicate per il fumo.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco sabato sera in via Amendola a Gavirate nel Varesotto)

