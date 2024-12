Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi che aumentano progressivamente nel pomeriggio, portando deboli piogge per un totale di 9 mm. La temperatura massima è di 5°C, mentre la minima scende a 0°C, con lo zero termico intorno ai 1995 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nordest al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo. Per ulteriori dettagli, consulta il 3BMeteo.

Un rapido cedimento della pressione favorisce l’arrivo di aria umida, che porta un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata. Sulle pianure e le Prealpi si registrano nubi in aumento, con piogge più intense in serata. Nelle aree montane, le precipitazioni assumono carattere nevoso nelle ore serali. I venti, deboli e orientali, accompagnano queste condizioni in tutta la Regione.

LAZZATE – Oggi a Lazzate i cieli sono in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento nel pomeriggio che porteranno deboli piogge, per un totale di 9 mm. La temperatura massima è di 5°C, mentre la minima si attesta a 2°C, con lo zero termico a 1892 metri. I venti soffiano deboli da Est al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

TRADATE – Oggi a Tradate i cieli sono in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento nel pomeriggio che porteranno deboli piogge per un totale di 12 mm. La temperatura massima raggiunge i 6°C, mentre la minima scende a -1°C, con lo zero termico a 1900 metri. I venti soffiano deboli da Est-Nordest al mattino, diventando moderati da Nordovest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per ghiaccio.

