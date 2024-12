ilSaronnese

GERENZANO – L’ultimo gesto di passione e dedizione alla pratica medica di Piero Fezzi è arrivato al suo funerale, chiedendo che fossero fatte donazioni a Medici Senza Frontiere invece di portare fiori. L’ex medico di famiglia e pediatra, molto amato dalla comunità di Gerenzano, è scomparso martedì 3 dicembre all’età di 88 anni. I funerali, che si sono svolti mercoledì 4 dicembre, sono stati partecipatissimi, a testimonianza del segno profondo che Fezzi ha lasciato nei suoi pazienti e nella comunità.

Per decenni, Piero Fezzi è stato un punto di riferimento per intere generazioni. Ha curato sia i più piccoli come pediatra, sia i più grandi come medico di famiglia, sempre disponibile e reperibile, incarnando la dedizione dei medici di un tempo.

Piero Fezzi ha lasciato l’attività nel dicembre del 2000 ma il legame con la comunità non si è mai spezzato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo sarà ricordato per la professionalità e la dedizione alla propria professione.

