SARONNO – Secondo le previsioni di 3B meteo, mentre la neve potrebbe cadere su altre zone della Lombardia, a Saronno ci si dovrà accontentare di piogge. Oggi, sabato 7 dicembre, i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con un progressivo aumento delle nubi dal pomeriggio che porterà deboli piogge. Sono attesi freddo con temperature intorno allo zero e 9mm di precipitazioni nel pomeriggio che seguirà una mattina soleggiata. Le temperature oscilleranno tra una massima di 8°C e una minima di -1°C. È prevista un’allerta meteo per il ghiaccio.

Anche domani, domenica 7 dicembre, le condizioni non saranno favorevoli alla neve: il cielo vedrà un progressivo aumento delle nubi con deboli piogge dal pomeriggio, con una previsione di 6mm di precipitazioni. Le temperature si abbasseranno leggermente, con una massima di 6°C e una minima di 1°C.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

