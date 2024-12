LIMBIATE – Il prossimo martedì 10 dicembre è la giornata mondiale dei Diritti Umani, celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il mondo.

La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell’assemblea generale delle nazioni unite della Dichiarazione universale dei Diritti umani , il 10 dicembre 1948.

Martedì 10 dicembre a Limbiate, nella sala del consiglio comunale, l’Anpi ricorderà questo importante Anniversario con un incontro pubblico sul tema della Pace.

Una riflessione attualissima in una fase in cui i diritti umani e la solidarietà vengono posti in discussione e addirittura contrastati in modo assolutamente non corrispondente né alla Dichiarazione universale né alla Costituzione italiana.

L’Anpi da tempo porta avanti una battaglia affinché i sanguinosi conflitti in atto, dalla Palestina al Libano, dall’Ucraina allo Yemen e in decine di altri Paesi, trovino la loro soluzione nello spirito e nella lettera dell’Art. 11 della Costituzione italiana affinché si possa finalmente arrivare ad un mondo multipolare e di pacifica convivenza fra i Popoli.

L’iniziativa del 10 dicembre fa parte di questo percorso e vedrà gli interventi di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici che presenteranno il loro libro “I partigiani della pace”. Interverrà Salvatore Attanasio, padre dell’Ambasciatore Luca Attanasio caduto per un agguato terroristico durante una missione umanitaria delle Nazioni Unite. Introdurrà Rosario Traina, Presidente dell’Anpi di Limbiate.

L’iniziativa è organizzata d’intesa con la Rete delle Associazioni di Limbiate e il patrocinio dell’Amministrazione comunale