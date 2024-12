Sport

CASTELLANZA – In seguito alle due belle vittorie con Fiorenzuola e Crema, scende ancora in campo l’AZ Pneumatica Robur Saronno per cercare di centrare il terzo successo in fila contro l’ostica Virtus Imola.

Il primo quarto al PalaBorsani di Castellanza è equilibrato, Vaulet guida gli ospiti offensivamente con ben 11 punti personali e viene sostenuto dalla fisicità dei lunghi a rimbalzo, anche Saronno inizia col piglio giusto con intensità e determinazione restando a distanza ravvicinata. Imola avanti 23-19 dopo i primi dieci minuti.

Nonostante diversi fischi a sfavore, la Robur alza il muro difensivo e Imola fatica a trovare la via del canestro. Ad infiammare il palazzetto e a guidare l’allungo ci pensa Andrea “Shaggy” Negri con due triple sensazionali che costringono Galetti al timeout a poco più di un minuto dalla sirena. La prima frazione di gioco si chiude con Saronno che conduce 40-33.

La Robur nel terzo quarto arriva anche in doppia cifra di vantaggio, poi a poco a poco rientra Imola grazie a un Vaulet in versione macchina da punti. Masciarelli sigla la tripla del +3, risponde subito De Capitani che pareggia dalla distanza ma l’ultimo canestro del periodo è ancora del numero 00 di Imola che sigla il 64-62 per i suoi.

Nell’ultimo quarto prosegue la serratissima battaglia, Saronno resta incollata ai giallo-neri. A sei e mezzo dal termine, sale in cattedra Pellegrini che col layup del 71-70 obbliga Imola al timeout. Il minuto chiamato da coach Galetti non basta a fermare il nr. 1 saronnese che spara due bombe dalla distanza e porta i suoi a +5 a cinque minuti dalla sirena finale. Imola peró è in bonus falli e con i tiri liberi riesce a pareggiare. Il sorpasso è firmato Ricci che ruba palla e vola via in contropiede schiacciando per il +1. La Robur non riesce più a segnare e Imola la chiude in lunetta, finisce 84-79 in favore degli ospiti.

Partita che sembrava indirizzata nel terzo quarto, ma è stata brava Imola a non mollare grazie a un sensazionale Vaulet da 29 punti. La Robur, seppur non aiutata dagli arbitri, ha tenuto bene per tutto l’arco dei quaranta minuti, vedendosi tuttavia sfuggire via la vittoria nel finale punto a punto. Buona prestazione di squadra nonostante la sconfitta, la strada è quella giusta.

Prossimo appuntamento domenica 15, si vola in Sicilia dove Saronno è attesa da Ragusa.

