Calcio

Nel Girone A di Prima Categoria, la lotta per la vetta resta intensissima. L’Ardisci e Maslianico ha superato 2-1 l’ S.C. United grazie ai gol di Girola e Borghi, mentre la Gerenzanese ha trionfato per 3-1 contro l’Atletico Lomazzo, con una tripletta di Gorgoglione. Il Bovisio Masciago ha battuto 1-0 il Montesolaro grazie a un gol di Perrone, mentre il Menaggio ha vinto 1-0 contro la Giovanile Canzese con Bordoli. Il Cassina Rizzardi ha vinto 2-1 contro il Luisago Portichetto, e il Monnet Xenia Sport ha avuto la meglio 3-1 sul Veniano. Il pareggio tra Rovellasca e Bulgaro per 1 a 1 chiude la giornata, in attesa del posticipo tra Limbiate e Itala

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Ardisci e Maslianico-S.C. United 2-1 Reti: Girola (A), Guidi (U), Borghi (A) Atletico Lomazzo-Gerenzanese 1-3 Reti: Saccullo (L), Gorgoglione (G), Gorgoglione (G), Gorgoglione (G) Bovisio Masciago-Montesolaro 1-0 Reti: Perrone Menaggio-Giovanile Canzese 1-0 Reti: Bordoli Cassina Rizzardi-Luisago Portichetto 2-1 Reti: Petucco (C), Clerici (C), Conte (L) Cdg Veniano-Monnet Xenia Sport 1-3 Reti: Bertelli (V), Longoni (X), Longoni (X), Villa (X) Rovellasca-Bulgaro 1-1 Reti: Airaghi (R), Atti (B): S.C. United 31, Bovisio Masciago 30, Cassina Rizzardi 29, Ardisci E Maslianico 28, Montesolaro 28, Rovellasca 1910 25, Calcio Menaggio 22, Itala 22, Giovanile Canzese 20, Luisago Portichetto 19, Limbiate 18, Gerenzanese 13, Bulgaro 10, Monnet Xenia Sport 10, Cdg Veniano 8, Atletico Lomazzo 2.