Calcio

LOMAZZO – Dopo le otto sconfitte consecutive rimediate nelle scorse giornate, la Gerenzanese ritrova attimi di respiro vincendo il match disputato durante il pomeriggio della domenica dell’Immacolata contro l’ultimo in classifica Atletico Lomazzo nel centro sportivo di Lomazzo valido per la quattordicesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Inizio a mille degli ospiti che sbloccano il risultato dopo soli tre giri di orologio dal via della partita con la rete di Farioli che insacca in porta il pallone ricevuto da Vergani. La Gerenzanese non si accontenta dello 0-1 e al settimo minuto del primo tempo firma il raddoppio con Gorgoglione. La prima vera reazione dell’Atletico Lomazzo arriva prima del duplice fischio con Saccullo che accorcia, così, le distanze. Nel secondo tempo è dominio assoluto della Gerenzanese che trova il goal che chiude definitivamente i giochi all’85’ con Gorgoglione che sfrutta un errore difensivo avversario e trova la doppietta personale.

La Gerenzanese, dunque, interrompe la brutta e lunga striscia di risultati negativi consecutivi allungando a quota 13 punti in classifica cercando di avvicinarsi il più possibile alla Luisago Portichetto, attualmente la prima squadra fuori dalla zona a rischio retrocessione, distante ancora ben sei lunghezze di distanza. Dodicesima sconfitta stagionale, invece, per l’Atletico Lomazzo che rimane sempre all’ultimo posto con solamente due punti in ben quattordici partite.

(foto da archivio)