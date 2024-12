Sport

CESANO MADERNO – Trasferta fondamentale per la Cogliatese attesa in casa del Molinello, formazione stabile nelle posizioni di centro classifica.

Primo tempo ricchissimo di emozioni. All’8’ passano gli ospiti, corner battuto sul secondo palo dove sbuca puntuale Chiari che impatta di testa e gonfia la rete. Arriva due minuti più tardi il pari dei padroni di casa, Donghi sfrutta un traversone e incorna tra Pastore e Belotti, 1-1 e palla al centro. Al 17’ è di nuovo vantaggio Cogliatese, Cimnaghi scappa via sul filo del fuorigioco e dalla destra colpisce sul palo lontano trafiggendo Vangi. Riacciuffa il pari il Molinello al 24’, corner battuto lungo, sponda verso il centro dell’area dove sbuca Longoni che la picchia dentro da distanza ravvicinata. Sfida che procede equilibrata e tiratissima, il primo tempo si chiude 2-2.

Nella ripresa, arriva il sigillo che decide la gara. Al 57’ bella manovra dei biancoazzurri che riescono a liberare Rose, cross al centro su cui piomba Avella che anticipa tutti e fredda il portiere con un tiro a incrociare sul secondo palo. Molinello prova a pareggiare nell’ultima mezz’ora, ma gli ospiti alzano il muro difensivo e Ortolan sventa un paio di tiri pericolosi. Triplice fischio, vince la Cogliatese per 3-2.

Altra grande prestazione della formazione di Biemmi che continua a guardare verso le zone altissime della classifica. Settimana prossima ultimo incontro del 2024, la Cogliatese scenderà in campo contro il Mascagni, attualmente al penultimo posto del campionato.

Molinello – Cogliatese : 2-3

Molinello : Vangi, Caleri, Longoni, Padovan, Pelucchi, Migliari, Mali, Francioso, Donghi, Elezi, Negri. A disposizione : Ronchi, Elli, Messina, Marchetti, Allievi, Gorla, De Paolis, Andolina, Pirri. All. Pasetti

Cogliatese : Ortolan, Pastore, Rose, Murari, Belotti, Chiari, Borghi, Balestrini, Avella, Ferrario, Cimnaghi. A disposizione : Capici, Castelnovo, Corona, Del Bianco, Muraca, Ventrella, Zampieri, Petazzi. All. Biemmi

Marcatori : 8pt Chiari (C), 10pt Donghi (M), 17pt Cimnaghi (C), 24pt Longoni (M), 12st Avella (C).

