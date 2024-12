Calcio

BUSTO ARSZIO – In occasione della quattordicesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, la Uc Ardor ha ospitato nel pomeriggio di oggi 8 dicembre nel proprio centro sportivo giovanile di Busto Arsizio l’Amor Sportiva.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto nel quale non si sono registrate particolari occasioni da ambe due le squadre, il risultato si sblocca al 10′ della ripresa con Inzaghi che insacca il pallone in rete e porta in vantaggio l’Ardor. L’Amor, però, nonostante lo svantaggio non demorde e negli ultimi 5 minuti di partita riesce a mettere a segno ben due reti prima con Scorti e poi con Caso che concretizza dagli undici metri il calcio di rigore che vale la vittoria

L’Amor Sportiva ritrova, dunque, ritrova tre punti che mancavano da ben quattro giornate con una grande rimonta di carattere arrivata nei minuti finali del match grazie alla quale scavalca il Città di Samarate salendo all’undicesimo posto in classifica a quota 18 punti. L’Ardor, invece, nonostante il goal del vantaggio trovato nel secondo tempo, rimedia la decima sconfitta stagionale e resta in zona play-out al terzultimo posto del girone.

(foto da archivio)