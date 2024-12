Calcio

LEGNANO – Il caldo derby tra Legnano e Fbc Saronno disputato nel primo pomeriggio di oggi 8 dicembre al Giovanni Mari di Legnano in occasione della quattordicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda è finito in pareggio dopo grandi colpi di scena ed emozioni in campo e sugli spalti nonostante il severo divieto di ingresso allo stadio ai residenti in provincia di Varese deciso dalla questura di Milano per questione di ordine pubblico.

La cronaca – Nel primo tempo partono benissimo i saronnesi che, dopo una traversa colpita dalla conclusione magnifica arrivata sulla punizione di Pedrocchi, prendono il controllo del derby con Vaglio che insacca di prepotenza in porta il goal dello 0-1 dopo due interventi miracolosi del portiere lilla Cirenei sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa entrano meglio, invece, i giocatori lilla che sin dai primi minuti di gioco del secondo tempo iniziano a spaventare gli avversari. Il Saronno, però, forse nel momento migliore degli avversari, riesce a raddoppiare il vantaggio grazie al goal firmato da Favilla che trova al 58′ il tap-in vincente su una palla ribattuta dopo una splendida rovesciata di Mammetti.

Nonostante il doppio svantaggio, l’atteggiamento aggressivo del Legnano visto nei primi minuti della ripresa non si arresta e, precisamente al 66′, accorcia le distanze con La Torre che in area di rigore trova spazio per concludere in porta firmando la rete dell’1-2 che riaccende le speranze alla squadra lilla. Speranze che diventano realtà a circa dieci minuti dalla fine quando Hasanaj pareggia il risultato con una perfetta deviazione di testa sulla diagonale arrivata dall’out di sinistra. Dopo un’ultima occasione pericolosa dei padroni di casa, il direttore fischia tre volte facendo, così, concludere il match con il risultato di 2-2.

Il Saronno torna a casa, dunque, con un solo punto nonostante il doppio vantaggio avuto grazie alle reti di Vaglio e Favilla dopo una partita a doppia faccia. Ottimo risultato, invece, per il Legnano che riesce a rimontare ben due goal di svantaggio grazie ad un atteggiamento nel secondo tempo propositivo e aggressivo, totalmente opposto a quello fatto vedere nei primi 45 minuti di gioco. Dopo i risultati odierni il Saronno resta al settimo posto della classifica a sei lunghezze di distanza dalla zona play-off mentre il Legnano, fresco di cambio allenatore, conquista meritatamente un punto importante ai fini della lotta salvezza e sale al terzultimo posto del girone raggiungendo la Robbio Libertas, squadre che affronterà durante la prossima giornata.

Legnano-Fbc Saronno 2-2

LEGNANO: (4-3-3) Cirenei; Pagani, Vallario, Hasanaj, Veroni; Cozzi, Barbui, Mezzanzanica; La Torre, Marrulli (36’ st Brugni), Femminò (49’ st Ferulli). A disposizione Quintiero, Diatta, Khlifi, Vidhi, Cesarini Sforza, Dilernia, Mathieu. All. Porro.

FBC SARONNO: (4-5-2) Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Rudi (35’ pt Favilla), Vaglio (42’ st Pontiggia), Pedrocchi, Ferrari, Brennici (36’ st Ciceri); Mammetti, Locati (32’ st De Vicenzi). A disposizione Gargarella, Sironi, Cabezas, Marangoni, Lanzarotti. All. Roncari.

Arbitro: Fumagalli di Como (Lo Monaco di Como e Marini di Brescia).

Marcatori: 30’ pt Vaglio (S), 13’ st Favilla (S), 21’ st La Torre (L), 33’ Hasanaj (L).