Sport

LEGNANO – L’appuntamento più atteso dai tifosi, oggi alle 14.30 lo stadio “Mari” ospita Legnano-Fbc Saronno del campionato di Eccellenza. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Matteo Fumagalli di Como con assistenti Giovanni Lo Monaco di Como e Valentino Marini di Brescia. I saronnesi puntano ad un successo pieno per restare in corsa verso la zona playoff mentre il Legnano, ampiamente rinnovato con l’insediamento della nuova presidenza, è a caccia di punti salvezza. L’allenatore dei biancocelesti, Fiorenzo Roncari, l’ha ricordato nel pre-partita, “il Legnano non è più la squadra di inizio stagione, l’attuale posizione in classifica non riflette il valore attuale della formazione lilla”.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Rhodense e Mariano 30, Pavia e Caronnese 29, Ardor Lazzate 28, Fbc Saronno 24, Vergiatese 19, Meda 17, Ispra, Casteggio, Lentatese e Sedriano 15, Cinisello 14, Sestese 12, Robbio Libertas 8, Legnano 7, Base 96 Seveso 6.

08122024