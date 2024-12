Sport

ISPRA – Pieno bottino per la Caronnese sul lago Maggiore: i rossoblù di mister Michele Ferri conquistano tre punti importanti contro l’Ispra confermando il loro buon ruolino di marcia. A due partite dalla fine dell’andata la formazione del presidente Terenziani presidia la zona playoff. Dopo un primo tempo in cui la Caronnese ha schiacciato il pedale sull’acceleratore portandosi sul 3-0 è proseguita una ripresa all’insegna della gestione del risultato ottenuto nella prima frazione di gioco.

La cronaca – Al 4′ la partita si apre con il primo gol della formazione rossoblù: Paltrinieri lancia Doumbia che con ottimo assist serve Cannizzaro (nella foto) che al tiro gonfia la rete per il vantaggio: 0-1. Due minuti più tardi Pescara su punizione centrale impegna il numero uno rossoblù Paloschi alla parata a terra. Al 14′ Cannizzaro su calcio d’angolo fa partire una palla tesa in area dove Sorrentino costringe Ferloni alla difficile respinta che Colombo riprende e finalizza di mancino in rete: 0-2. Al 25′ ancora Pescara costringe Paloschi su punizione alla respinta di pugni. Dieci minuti dopo arriva il tris caronnese: contropiede fulminante da centrocampo addomesticato a dovere da Doumbia che, palla al piede, punta la difesa, la salta ed innesca Malvestio che da 30 metri insacca di prepotenza: 0-3. Sul finire della prima frazione di gioco c’è un preciso cross di Doumbia per l’inserimento di Paltrinieri che colpisce al volo mandando alto sopra la traversa.

Nella ripresa al 3′ si registra un’azione corale tra Malvestio, Colombo e Doumbia che serve Cannizzaro che va alla conclusione con potente tiro. Al 42′ c’è una palla lunga per Rosa che sterza mettendo una palla insidiosa in area che il neo entrato Napoli di destro manda di poco alla sinistra dell’estremo difensore avversario. Al 45′ c’è un fallo di Napoli in area che il direttore di gara punisce eccessivamente: cartellino rosso e rigore per l’Ispra. Dagli undici metri si presenta Garcia ma al tiro il numero uno caronnese Paloschi respinge suggellando lo 0-3 definitivo.

Ispra-Caronnese 0-3

ISPRA: Ferioni, Dardha (13′ st Gueye), Parini, Pescara, Ippolito (7′ st Contini), Giuliani (29′ st Figini), Margiotta, Brovelli (17′ st Bortoli), Garcia, Esteri, De Bernardi. A disposizione: Torcasso, Tripoli, Giorni, Cabdura. All. Raza

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Dilernia (27′ st Napoli), Zibert (17′ st Savino), Galletti, Sorrentino, Malvestio (25′ st Oliviero), Paltrinieri, Colombo (25′ st Rosa), Cannizzaro (12′ st Romeo), Doumbia. A disposizione: Vergani, Battistella, Lofoco, De Angelis. All. Michele Ferri

Arbitro: L’Erario di Formia (Rossi di Cinisello Balsamo e Monsor Sali di Bergamo).

Marcatori: 4′ pt Cannizzaro (C), 14′ pt Colombo (C), 35′ pt Malvestio (C)

08122024