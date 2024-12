Sport

LEGNANO – Sfida nella sfida al derby di Eccellenza di oggi pomeriggio allo stadio “Mari” di Legnano per l’attesissimo derby Legnano-Fbc Saronno, 2-2. Sfida impari sotto il profilo della tifoseria considerato che la questura aveva emesso il divieto di trasferta per tutti i residenti in provincia di Varese, andando a “colpire” qualche supporter lilla ma, ovviamente, soprattutto quelli del Saronno. Che comunque hanno voluto essere presenti al match con una piccola rappresentanza (tutta composta da tifosi non residenti nel Varesotto, ovviamente): il momento più bello? Quello dopo il primo gol quando il marcatore Riccardo Vaglio ha attraversato tutto il campo per andare a festeggiare con loro.

In curva tantissimi ultras legnanesi, che si sono fatti sentire cantando per tutta la durata dell’incontro. Senz’altro una bella cornice, che sarebbe stata ancora più bella se anche ai supporter saronnesi fosse stato concesso di essere presenti in massa. Il divieto era giunto nei giorni scorsi a seguito della forte rivalità fra le due tifoserie.

Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Anche l‘intervista al giocatore saronnese Riccardo Vaglio.

E l’intervista al tecnico legnanese, Gianluca Porro.

E quella al tecnico saronnese, Fiorenzo Roncari.

Legnano-Fbc Saronno 2-2

LEGNANO: (4-3-3) Cirenei; Pagani, Vallario, Hasanaj, Veroni; Cozzi, Barbui, Mezzanzanica; La Torre, Marrulli (36’ st Brugni), Femminò (49’ st Ferulli). A disposizione Quintiero, Diatta, Khlifi, Vidhi, Cesarini Sforza, Dilernia, Mathieu. All. Porro.

FBC SARONNO: (4-5-2) Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Rudi (35’ pt Favilla), Vaglio (42’ st Pontiggia), Pedrocchi, Ferrari, Brennici (36’ st Ciceri); Mammetti, Locati (32’ st De Vicenzi). A disposizione Gargarella, Sironi, Cabezas, Marangoni, Lanzarotti. All. Roncari.

Arbitro: Fumagalli di Como (Lo Monaco di Como e Marini di Brescia).

Marcatori: 30’ pt Vaglio (S), 13’ st Favilla (S), 21’ st La Torre (L), 33’ Hasanaj (L).

Note – Spettatori 150. Angoli 3-3. Ammoniti Hasanaj, Pedrocchi, La Torre, De Vincenzi. Ammoniti l’allenatore di casa Porro. Recupero 1-4.

(foto: i tifosi saronnesi in tribuna e la curva del Legnano)

08122024