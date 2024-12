VENEGONO SUPERIORE – Ai vertici della classifica del campionato di calcio serie D la Varesiuna, club di Venegono Supeiore, si rafforza ancora: ha infatti annunciato il tesseramento del calciatore Davide Pirola.

Difensore dal fisico imponente, classe 2001, Davide ha giocato la prima parte di questa stagione col Matera nel girone H di Serie D. Oltre 50 presenze in Serie C con la maglia di Giana Erminio e Lucchese, la scorsa stagione ha giocato da Gennaio con la Casatese, squadra contro cui è disponbile per debuttare già da oggi, domenica. Indosserà la maglia numero 20.